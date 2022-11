globalist Modifica articolo

2 Novembre 2022 - 16.35

“Chi l’ha visto?”, queste sera alle 21.20 su Rai 3, documenti, telefonate e filmati inediti sulla misteriosa scomparsa di Marzia, la ragazza che dopo aver conosciuto un uomo da Milano si è trasferita a Pontecagnano. Marzia, sparita l’8 marzo, è stata ritrovata senza vita in un casolare abbandonato.

Sono saliti a sette gli indagati per il suo omicidio. Come in ogni puntata spazio agli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.