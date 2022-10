Ascolti tv: vince “Tale e quale show” su Rai 1

globalist Modifica articolo

29 Ottobre 2022 - 16.27

Preroll

La sfida degli ascolti della prima serata di ieri è stata vinta da Rai 1 da “Tale e Quale Show”. La trasmissione, condotta da Carlo Conti, ha totalizzato 4 milioni 129 mila telespettatori con il 24.67% di share. Su Canale5 la serie “Viola” come il mare ha raggiunto 2 milioni 672 mila spettatori con il 15.65%. Su Italia1 il film “Rambo Last Blood” ha appassionato 1 milione 294 mila spettatori (6.67%). Su Rete4 per “Quarto Grado” 1 milione 79 mila spettatori e uno share del 7.14%. Su La7 “Propaganda Live” è stato seguito da 845 mila telespettatori (5.92%).

OutStream Desktop

Top right Mobile

Su Rai3 il documentario di Ezio Mauro “La marcia su Roma” ha registrato 836 mila telespettatori (4.40%). Su Rai2 il doppio appuntamento con la serie “Swat” ha totalizzato 611 mila spettatori (3.1%). Complessivamente le reti Mediaset hanno vinto in prime time segnando 7 milioni 836 mila telespettatori (38.54% di share), in seconda serata con 3 milioni 987 mila (40.51%) e nell’intera giornata 3 milioni 184 mila (38.9%). Le reti Rai hanno ottenuto in prima serata 7 milioni 400 mila (36.4%), in seconda 3 milioni 177 mila (32.28%) e nelle 24 ore 3 milioni 42 mila (37.16%).

Middle placement Mobile

Per l’informazione delle ore 20 il Tg1 ha informato 5 milioni 17 mila persone (26.64%), il Tg5 ne ha radunate 3 milioni 960 mila (20.74%). Il TgLa7 è stato seguito da 1 milione 147 mila telespettatori (6.01%). Nel preserale “Reazione a catena” su Rai1 ha registrato 4 milioni 478 mila (28.26%) e nel segmento L’intesa vincente 3 milioni 146 mila (24.97%). Su Canale5 Caduta Libera ha realizzato 2 milioni 827 mila (18.53%) e nel segmento “Inizia la sfida” 1 milione 752 mila (14.97%). Nell’access prime time “Soliti ignoti – Il ritorno su Rai1” ha totalizzato 4 milioni 599 mila spettatori (22.41%), mentre “Striscia la notizia” su Canale5 ne ha radunati 3 milioni 553 mila (17.28%).

Dynamic 1

Su La7 “Otto e mezzo” di Lilli Gruber ha raggiunto 1 milione 585 mila spettatori (7.74%). Su Rai3 c’era “Il cavallo e la torre”: 1 milione 450 mila spettatori e il 7.18% di share. “Stasera Italia” su Rete4 ha registrato nella prima parte 1 milione 13 mila telespettatori (5.05%) e nella seconda 1 milione e mille (4.86%). Su Rai2 Tg2 Post è stato visto da 766 mila telespettatori (3.72%).