Perché per Salvini l’acquisizione di Twitter da parte di Musk è una buona notizia?

28 Ottobre 2022 - 10.50

“Buona notizia per la rete, per la Democrazia e la libertà. Adoro Elon Musk”. Lo scrive su Twitter Matteo Salvini, con riferimento alla notizia dell’acquisizione completata da parte dell’imprenditore di Twitter.

Ricordiamo che il magnate ultimamente rilascia dichiarazioni ambigue sulla guerra in Ucraina. Ed era contrario alla censura sulle fake news divulgate da Trump…

“L’uccello è libero”, ha twittato Elon Musk dopo aver acquistato Twitter per 44 miliardi di dollari. Dopo mesi di colpi di scena, Musk ha immediatamente licenziato il capo Parag Agrawal e altri due dirigenti, il cfo Ned Segal e il chief legal officer Vijaya Gadde, secondo fonti anonime. Musk aveva tempo fino a oggi per completare l’acquisizione del social network, altrimenti a novembre si sarebbe svolto un processo. A inizio mese, Musk si è finalmente offerto di chiudere la transazione al prezzo inizialmente concordato. Mercoledì ha visitato la sede di Twitter a San Francisco e ha ritwittato una foto circondato dai dipendenti in un bar dell’ufficio. Ieri sera diversi dipendenti del gruppo hanno manifestato sostegno all’ex dirigenza: “Grazie a Parag Agrawal, Vijaya Gadde e Ned Segal per il loro contributo a Twitter”, ha scritto Biz Stone, co-fondatore della rete, elogiando il loro “talento straordinario” e la loro “umanità”.