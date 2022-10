"Unbroken", questa sera alle 21.10 su Iris: ecco la trama del film diretto da Angelina Jolie

globalist Modifica articolo

24 Ottobre 2022 - 16.28

Preroll

“Unbroken”, questa sera alle 21.10 su Iris il film del 2014 sulla straordinaria storia di Louis Zamperini. Ecco la trama del film diretto da Angelina Jolie.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Louis Zamperini è un campione di mezzofondo americano. Figlio di italiani immigrati e corridore olimpico alle Olimpiadi di Berlino del 1936, quattro anni dopo Zamperini viene reclutato nell’Aviazione come bombardiere. Nel 1942, durante una missione di recupero sull’Oceano Pacifico, il suo B-24 precipita rovinosamente, dimezzando il suo equipaggio. Sopravvissuto insieme a due commilitoni, Zamperini resiste in mare per quarantasette giorni, cibandosi di pesce crudo e schivando i colpi delle mitragliatrici aeree giapponesi. Recuperato dalla marina nemica viene condotto in un campo di prigionia, dove diventa presto ostaggio del sadismo di Watanabe, un sergente perverso col vizio del bastone e dell’umiliazione. Dovranno passare ancora due lunghi anni prima che Zamperini riacquisti la libertà, tornando in Patria e dai suoi cari.