"Tv7", questa sera su Rai 1: le anticipazioni e i reportage della puntata

21 Ottobre 2022 - 16.07

Un reportage dalla guerra in Ucraina, dove continuano i raid aerei e si comincia a razionare l’energia proprio all’arrivo dell’inverno, aprirà la puntata di TV7 in onda venerdì 21 ottobre a mezzanotte su Rai 1. E poi un colloquio con il blogger iraniano in Italia Farahmand Alipour. I giornalisti di TV7 hanno poi seguito le celebrazioni della comunità ebraica a New York. Si parlerà poi della Corea, il paese digitalmente più avanzato. Si tornerà in Italia con il servizio sulla ‘riscossa di Scampia’ dove è appena stata inaugurata l’Università per le professioni sanitarie. Il racconto di Tv7 proseguirà per Bagno a Ripoli, in Toscana, negli stabilimenti dell’artigianato del lusso. In chiusura lo spettacolo con un’intervista a Kim Rossi Stuart, regista di Brado e un ricordo di Fred Buscaglione.

