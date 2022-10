"John Rambo", questa sera alle 21.25 su Italia 1: la trama del film con Sylvester Stallone

globalist Modifica articolo

21 Ottobre 2022 - 16.15

Preroll

“John Rambo”, questa sera alle 21.25 su Italia 1 il film con Sylvester Stallone nel ruolo del celebre reduce americano. Ecco la trama del film.

OutStream Desktop

Top right Mobile

John Rambo non è più tornato a casa. L’ex reduce del Vietnam vive al confine tra la Tailandia e la Birmania e risale il fiume Salween per cacciare serpenti velenosi. L’ozio catartico del guerriero è turbato da un gruppo di missionari laici, guidati dalla bionda e idealista Sarah Miller, che vorrebbe raggiungere e soccorrere alcuni villaggi birmani vessati da un sadico regime militare. La missione di pace verrà duramente interrotta dai soldati di Burma. Messo insieme un esercito di mercenari, Rambo e compagni si imbarcheranno in un’impresa (apparentemente) suicida.