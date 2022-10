"Benvenuto Presidente", questa sera alle 21.25 su Rai 3: la trama del film con Claudio Bisio

globalist Modifica articolo

21 Ottobre 2022 - 16.12

“Benvenuto Presidente”, questa sera alle 21.25 su Rai 3 il film del 2013 con Claudio Bisio nel ruolo del protagonista. Ecco la trama del film.

In un piccolo paesino di montagna vive un uomo dal nome impegnativo: Giuseppe Garibaldi, per tutti Peppino. Ama la pesca, la compagnia degli amici, la biblioteca in cui lavora da precario. E’ un ottimista anche se il figlio lo accusa d’essere un fallito. Un giorno, a causa di un pasticcio dei politici, accade una cosa incredibile: Peppino viene eletto per errore Presidente della Repubblica Italiana.

Strappato alla sua vita tranquilla, si trova a ricoprire un ruolo per il quale sa di essere evidentemente inadeguato, ma il suo buonsenso e i suoi gesti istintivi risultano incredibilmente efficaci. Certo il protocollo non è il suo forte. Janis Clementi, inflessibile quanto affascinante vice segretario generale della Presidenza della Repubblica, si affanna inutilmente nel tentativo di disciplinare le imprevedibili iniziative del Presidente…