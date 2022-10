"Spider-Man: Far from Home", questa sera alle 21.30 su Tv8: la trama del film del 2019

globalist Modifica articolo

20 Ottobre 2022 - 16.37

“Spider-Man: Far from Home”, questa sera alle 21.30 su Tv8 il nuovo film della fortunata saga con Peter Parker nei panni di Spider-Man. Ecco la trama del film del 2019.

Peter Parker ritorna in Spider-Man: Far From Home, il secondo capitolo della serie di Spider-Man: Homecoming! Il nostro amichevole Spider-Man di quartiere decide di partire per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici. I propositi di Peter di non indossare i panni del supereroe per alcune settimane vengono meno quando decide, a malincuore, di aiutare Nick Fury a svelare il mistero degli attacchi di creature elementali che stanno creando scompiglio in tutto il continente. Parte delle riprese sono state realizzate a Venezia tra settembre e ottobre 2018.