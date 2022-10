"Interstellar", questa sera alle 21.10 su Venti: ecco la trama del capolavoro di Nolan

globalist Modifica articolo

20 Ottobre 2022 - 16.23

“Interstellar”, questa sera alle 21.10 su Venti il capolavoro del 2014 firmato da Christopher Nolan. Ecco la trama.

In seguito alla scoperta di un cunicolo spazio-temporale, un gruppo di esploratori si avventura in una eroica missione per tentare di superare i limiti della conquista spaziale e oltrepassare le distanze che fino a quel momento avevano reso impraticabili i viaggi interstellari. L’obiettivo è quello di trovare nuovi luoghi dove coltivare il granoturco, l’unica coltivazione rimasta dopo un drastico cambiamento climatico che ha colpito soprattutto l’agricoltura.