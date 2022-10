"Die Hard - Vivere o morire", questa sera alle 21.25 su Iris: la trama del film con Bruce Willis

globalist Modifica articolo

“Die Hard – Vivere o morire”, questa sera alle 21.25 su Iris il film del 2007 della fortunata saga con Bruce Willis. Ecco la trama.

Quando un gruppo di cyber-terroristi stacca la spina degli U.S.A., gettando l’intero paese nel panico, le autorità federali e l’esercito brancolano letteralmente nel buio. Il veterano John McClane, ancora una volta nel posto sbagliato al momento sbagliato, si troverà così a dover affrontare una minaccia globale da parte dei propri storici nemici giurati: terroristi e tecnologia. L’agente di polizia più coriaceo in circolazione, avvalendosi in questa occasione dell’aiuto di un giovane pirata informatico, può aver perso il pelo ma non il vizio di prendere di petto le situazioni, e conosce sempre e solo un modo di raddrizzare le cose: di prepotenza.