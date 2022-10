globalist Modifica articolo

19 Ottobre 2022 - 16.29

“Full Metal Jacket”, questa sera alle 21.15 su Iris il capolavoro immortale di Stanley Kubrick sulla guerra in Vietnam. Ecco la trama del film del 1987.

In un campo di addestramento dei Marines nel South Carolina diciassette giovani civili vengono trasformati in macchine da guerra e di morte. Partito per il Vietnam, uno dei diciassette lavora per un giornale militare e si trova coinvolto nell’offensiva del Tet.