"Blade", questa sera alle 23.25 su Italia 1: la trama del primo storico episodio della saga

19 Ottobre 2022 - 16.27

“Blade”, questa sera alle 23.25 su Italia 1 il primo episodio della fortunata serie horror. Ecco la trama del film con Wesley Snipes del 1998.

Si narra la storia di Blade (Wesley Snipes), guerriero metropolitano metà uomo e metà vampiro che si propone di sterminare tutti i vampiri esistenti per difendere la razza umana e per vendicare sua madre, morsa da un vampiro poco prima della nascita del nostro eroe. L’acerrimo nemico di Blade è Deacon Frost (Stephen Dorff), che, con l’aiuto del computer riesce a tradurre il Libro di Erebo e a scoprire la formula per dare avvio al “Bagno di sangue”: giorno in cui ogni uomo del mondo diventa un vampiro.