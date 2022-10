"L'amore ai tempi del colera", questa sera alle 21.10 su Rai Movie: la trama del film

globalist Modifica articolo

18 Ottobre 2022 - 16.27

“L’amore ai tempi del colera”, questa sera alle 21.10 su Rai Movie il film del 2007, tratto dal capolavoro di Gabriel Garcia Marquez. Ecco la trama.

Cartagena 1879. Florentino Ariza (Unax Ugalde) è un giovane poeta che lavora come telegrafista per Lotario Thugut (Liev Schreiber), questi lo incarica di consegnare un telegramma alla famiglia Daza, appena arrivata in città. Una volta arrivato alla residenza della famiglia Daza, Florentino, incrocia lo sguardo con la bella Fermina (Giovanna Mezzogiorno), ed è immediato colpo di fulmine.