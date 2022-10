"DiMartedì", questa sera alle 21.15 su La7: c'è anche Pierluigi Bersani

globalist Modifica articolo

18 Ottobre 2022 - 21.25

Preroll

“DiMartedì”, questa sera alle 21.15 su La7. La nuova stagione del celebre talk show condotto da Giovanni Floris, che approfondirà l’analisi della formazione del governo Meloni, tormentata dalle tensioni tra la leader di Fdi e Silvio Berlusconi. E poi la crisi del Pd, con Enrico Letta che ha già annunciato che non si candiderà per la segreteria del partito e che oggi ha annunciato che a breve verranno fissate le date per il Congresso Costituente.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Spazio anche alla guerra in Ucraina, con il recente risultato dei referendum per l’annessione dei territori occupati e l’incombente minaccia nucleari.

Middle placement Mobile

Tra gli ospiti Pierluigi Bersani, Alessandro Di Battista, Matteo Ricci, Antonella Viola, Alessandra Todde e Maurizio Lupi.