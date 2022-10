"Restart - L'Italia ricomincia da te", questa sera alle 23.55 su Rai 2: le anticipazioni

globalist Modifica articolo

17 Ottobre 2022 - 16.32

Preroll

Dopo l’elezione dei presidenti di Camera e Senato, si attende la formazione del nuovo Governo tra trattative, retroscena, totoministri. Se ne parlerà a Restart-L’Italia ricomincia da te, il programma di economia e attualità condotto da Annalisa Bruchi, con Aldo Cazzullo, vicedirettore del Corriere della Sera e Mario Sechi, direttore dell’Agi, in onda lunedì 17 ottobre alle 23.55 su Rai 2.

OutStream Desktop

Top right Mobile

In questa puntata secondo appuntamento anche con il “FantaChigi” di Restart. Intervengono: Alessandro Cattaneo, ex sindaco di Pavia e deputato di Forza Italia, Fabrizio Roncone del Corriere della Sera e Peter Gomez, direttore de Ilfattoquotidiano.it. E poi il punto sulla situazione internazionale dei mercati e sulle possibili ricette per limitare la crisi con il banchiere Luigi De Vecchi, presidente Emea Banking di Citi, una delle banche più grandi al mondo, ritratto dal direttore di Milano Finanza, Roberto Sommella.

Middle placement Mobile

Inoltre un focus sulle soluzioni europee, il tetto al prezzo del gas e le difficoltà della piccola imprenditoria, con rappresentanti del settore in collegamento dalla provincia di Catanzaro. Infine un approfondimento sui prezzi del gas che strozzano la sanità: le difficoltà di ospedali e Rsa e l’analisi dell’economista Professor Carlo D’Ippoliti.