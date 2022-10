"Quarta Repubblica", questa sera alle 21.30 su Rete4: ospiti e anticipazioni della puntata

globalist Modifica articolo

17 Ottobre 2022 - 16.38

Nel pieno delle trattative per la formazione del nuovo Governo, Nicola Porro intervisterà il leader della Lega Matteo Salvini in diretta a “Quarta Repubblica”, il talkshow in onda ogni lunedì su Retequattro a partire dalle 21.30. Oltre ai temi politici, per cui si apre una settimana decisiva, resta in primo piano l’emergenza del gas e il dramma di famiglie e aziende alle prese con il caro bollette e con le cartelle esattoriali.

Tra i servizi, un reportage dalla Slovenia, dove la centrale nucleare verrà potenziata a spese di acciaierie italiane in cambio di un approvvigionamento costante e vantaggioso di energia. Inoltre, un’intervista con il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, promotore della manifestazione del 28 ottobre a Napoli per il cessate il fuoco in Ucraina. Infine, un’inchiesta sull’affidamento ad altre famiglie come strumento a tutela dei minori.

Il consueto faccia a faccia della settimana sarà con il regista Pupi Avati, il cui ultimo film “Dante” è in questi giorni in sala. Ospiti della puntata, tra gli altri, il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, i deputati Anna Ascani (Partito democratico) e Andrea Delmastro (Fratelli d’Italia), il consulente del settore energetico Antonio Rizzo, l’avvocato e psicologo Guglielmo Gulotta, i giornalisti Paolo Del Debbio, Alessandro Sallusti, Piero Sansonetti, Daniele Capezzone e Hoara Borselli.