“Dottori in corsia - Ospedale Pediatrico Bambino Gesù", questa sera alle 23.15 su Rai3: anticipazioni della puntata

17 Ottobre 2022 - 16.36

“Dottori in corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù” – la docuserie di Simona Ercolani e Coralla Ciccolini, prodotta da Stand by me in collaborazione con Rai Fiction, con la partecipazione straordinaria di Federica Sciarelli – in onda lunedì 17 ottobre alle 23.15 su Rai 3,

Luisa è una ragazza di 19 anni che vive in Umbria e ha la passione per il canto. La sua vita è condizionata da un problema molto grave. Quando era appena nata il suo intestino si è avvitato su sé stesso, strozzandosi. Attraverso una lunga serie di interventi chirurgici, i medici del Bambino Gesù sono riusciti a salvargli una parte dell’organo che, troppo piccolo, non assorbe gli alimenti. Per questo ha bisogno di alimentarsi artificialmente. A poco a poco però l’intestino ha guadagnato un po’ di funzionalità e, se alcuni esami daranno esito positivo, Luisa conta di realizzare un piccolo sogno.

La storia della piccola Cecilia inizia ancor prima di nascere, quando durante un’ecografia di routine le viene diagnosticata un’atresia polmonare. Le opzioni per tentare di curare questo tipo di patologia sono due: la prima prevede un intervento piuttosto rischioso in epoca fetale, la seconda un’operazione a pochi giorni dalla nascita. La famiglia di Cecilia sceglie di fidarsi dei medici del Bambino Gesù e attende la nascita della piccola per l’intervento.

Attraverso incontri e interviste ai giovani pazienti, famigliari e medici, si ripercorrerà il viaggio verso la guarigione per documentare il miracolo quotidiano della medicina all’interno dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, struttura d’eccellenza a livello europeo.