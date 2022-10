"Conflitto di classe", questa sera alle 21.20 su La7: la trama del thriller con Gene Hackman

globalist Modifica articolo

17 Ottobre 2022 - 16.41

“Conflitto di classe”, questa sera alle 21.20 su La7: il thriller giudiziario con Gene Hackman nel ruolo del protagonista. Ecco la trama del film del 1991.

Padre e figlia, entrambi avvocati, si trovano avversari a San Francisco in una causa tra una multinazionale dell’auto e le vittime delle esplosioni di un modello difettoso. Lui (G. Hackman) è un “radical”, fedele agli ideali di gioventù; lei (M.E. Mastrantonio) è un’ambiziosa al servizio del capitale. Li dividono anche vecchi rancori familiari. Dramma giudiziario come tanti, ma collegato con sottigliezza a un conflitto generazionale e familiare.