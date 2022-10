"Tv7", questa sera su Rai 1 lo speciale sul nuovo Parlamento: ecco i temi della puntata

globalist Modifica articolo

14 Ottobre 2022 - 16.28

“Tv7”, questa sera a mezzanotte su Rai 1, la fotografia delle nuove Camere e di come cambieranno con la riduzione del numero dei Parlamentari. Obiettivo anche sull’arrivo dell’inverno in Ucraina con l’incubo del freddo per la carenza di legna e combustibili, e sulle donne del popolo Hazara, fuggite dall’Afghanistan a causa delle persecuzioni con i talebani al potere.

E ancora, in Egitto, nel cuore della vecchia Cairo c’è la prima agenzia di modelle in un Paese arabo fondata da una donna. La scommessa: sfidare i pregiudizi culturali e canoni estetici occidentali.

In chiusura, la “vita da influencer”: chi sono e cosa pensano gli idoli della generazione Z? Parlano i più famosi influencer italiani e lo psichiatra Gustavo Pietropolli Charmet.