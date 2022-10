"Quarto Grado", questa sera alle 21.25 su Rete 4: anticipazioni e ospiti della puntata

globalist Modifica articolo

14 Ottobre 2022 - 16.34

“Quarto Grado”, questa sera alle 21.25 su Rete 4 una nuova puntata condotta da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero.

Il programma a cura di Siria Magri apre con la misteriosa morte di Silvia Cipriani, originaria di Rieti e trovata senza vita il 28 settembre, dopo che non se ne avevano notizie da due mesi.

Come è possibile che l’ex postina di 77 anni sia finita in un burrone, a Scrocco di Montenero (Rieti)? Intanto, come testimoniato la settimana scorsa a ‘Quarto Grado’ per ora l’unico indagato per omicidio resta il nipote Valerio che continua a dichiararsi innocente.

Al centro della puntata, anche il caso di Alessia Pifferi, la donna di Milano che lo scorso 21 luglio ha lasciato morire di stenti la figlioletta Diana di un anno e mezzo, dopo averla abbandonata in casa per sei giorni, per stare con il fidanzato. La 37enne, che si trova in custodia cautelare nel carcere di San Vittore a Milano, è tornata

in aula e secondo il pm è risultata una donna lucida e perfettamente in grado di intendere e di volere.