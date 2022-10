"The Island", questa sera alle 23.45 su Italia 1: ecco la trama del film con Scarlett Johansson

globalist Modifica articolo

13 Ottobre 2022

“The Island”, questa sera alle 23.45 su Italia 1 il film con con Scarlett Johansson e Ewan McGregor. Ecco la trama della pellicola del 2017.

Alla metà del XXI secolo, dopo un disastro ecologico mondiale, i sopravvissuti sono costretti a vivere in un’area protetta in cui, per il loro benessere, la loro esistenza quotidiana è costantemente sorvegliata e monitorata. L’unico modo di uscire da questa prigione è essere scelti per andare sull’Isola, l’unico luogo della terra scampato al disastro e rimasto incontaminato. Lincoln Sei-Echo e Jordan Due-Delta sono amici e nessuno dei due ha idea di cosa ci sia fuori dal luogo dove vivono da sempre.

Lincoln però, comincia a porsi alcune domande sulla propria vita e sulle restrizioni cui è oggetto. Con terrore, scopre che tutto quello che li circonda, persino l’isola che tutti sognano, è una menzogna, che tutti valgono meno di niente e sono morti già prima di nascere. Insieme a Jordan, evade allora alla scoperta del mondo esterno, mai conosciuto e, innamorati, scoprono cosa significhi sentirsi braccati e dover lottare per la sopravvivenza.