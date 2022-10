Mezz'ora in più su Rai3: anticipazioni e ospiti di Lucia Annunziata

globalist Modifica articolo

9 Ottobre 2022 - 12.25

Preroll

Torna Lucia Annunziata: le trattative sul nuovo governo dopo il vertice di centrodestra di ieri, l’inizio del percorso congressuale del Partito Democratico, le proteste delle donne iraniane contro la rigida applicazione della legge sul velo e la guerra in Ucraina, con il pericolo di escalation nucleare.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Questi i temi al centro della puntata di «Mezz’ora in più» e «Mezz’ora in più/Il mondo che verrà» in onda oggi, domenica 9 ottobre, a partire dalle 14,30 su Rai3. Ospiti di Lucia Annunziata, il presidente del Copasir Adolfo Urso (Fratelli d’Italia), la presidente del Partito Democratico Valentina Cuppi, il parlamentare del Pd Gianni Cuperlo, l’ex ministra Rosy Bindi, la scrittrice iraniana Bita Malakuti, la giornalista Farian Sabahi e l’ex direttore de La Repubblica Ezio Mauro.