"Tv7", questa sera su Rai 1: lo speciale sulle proteste delle donne in Iran

7 Ottobre 2022 - 16.41

Le donne di tutto il mondo si schierano a sostegno di quelle iraniane. Se ne parlerà nel reportage di Tv7, in onda venerdì 7 ottobre a mezzanotte su Rai 1. Nel servizio le proteste in Italia e il racconto delle donne emigrate dall’Iran: una vita di privazioni, violenze e repressioni delle libertà individuali. E poi, la guerra in Ucraina: dall’ospedale pediatrico di Leopoli, gli inviati di Tv7 raccontano del dramma dei bambini feriti durante i bombardamenti e dei piccoli pazienti oncologici che lottano per sopravvivere.

In puntata anche l’ultimo reportage di Amedeo Ricucci, scomparso l’11 luglio scorso: un viaggio nella ‘Calabria che resiste’, le tante facce della sua terra controversa. Ancora un viaggio, nel Brasile del post elezioni, un Paese in bilico tra Lula e Bolsonaro in attesa del ballottaggio. Nel servizio le voci dei tanti candidati indigeni che lottano in difesa della foresta amazzonica. Parla Txai Surui, la Greta Thunberg dell’America latina. Alla vigilia della giornata mondiale della salute mentale, il 10 ottobre, la storia di Romaine madre di due bambini, rifugiata in Italia dalla Costa D’avorio. La sua battaglia personale contro il pregiudizio sulla malattia mentale.

Si parlerà poi di una operazione congiunta tra l’Italia, Francia e principato di Monaco per far fronte all’inquinamento in mare. I giornalisti di Tv7 sono andati a bordo del rimorchiatore antinquinamento durante la simulazione di sversamento di carburante e soda caustica a largo di Imperia. E ancora, un percorso in bianco e nero assieme al figlio di Crepax e… Valentina. Lei, unica diva del fumetto alla quale il suo creatore ha rilasciato una ‘carta di identità’: “la sua nudità è legata alla voglia di nostro padre di trasgredire le regole” dice Antonio Crepax. Nell’ultimo reportage si parla di Metaverso: sono sempre di più le pop star virtuali che fanno ballare intere platee di fans reali.