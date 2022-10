"Quarto Grado", questa sera alle 21.25 su Rete 4: anticipazioni e ospiti della puntata

globalist Modifica articolo

7 Ottobre 2022 - 16.40

“Quarto Grado”, questa sera alle 21.25 su Rete 4 una nuova puntata del programma di approfondimento di Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero.

Il programma a cura di Siria Magri apre con la misteriosa morte di Silvia Cipriani, la donna originaria di Rieti trovata senza vita mercoledì scorso, dopo che di lei non si avevano notizie da due mesi.

Ma com’è possibile che l’ex postina di 77 anni sia finita in un burrone a Scrocco di Montenero (Rieti)? E cosa riveleranno la sua automobile e il suo corpo agli inquirenti che stanno indagando?

Al centro della puntata, anche il caso di Saman Abbas, la ragazza di origine pakistana scomparsa il 30 aprile 2021, in provincia di Reggio Emilia.

Il video esclusivo mandato in onda la scorsa settimana da Quarto Grado dimostra come il padre di Saman viva tranquillamente in Pakistan, nonostante la richiesta di estradizione fatta dall’Italia.

Resta comunque il mistero su dove sia il corpo della ragazza.