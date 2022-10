"Self/less", questa sera su Italia 1: la trama del film con Ryan Reynolds e Ben Kingsley

globalist Modifica articolo

6 Ottobre 2022 - 16.22

“Self/less”, questa sera alle 00.10 su Italia 1 il film del 2015 con Ryan Reynolds e Ben Kingsley. Ecco la trama.

Un uomo anziano molto ricco, destinato a morire di cancro, viene sottoposto ad una sperimentale e segreta terapia, lo “shedding”, l’unica possibilità che ha per restare in vita. Ed è così che Damian, per 100 milioni di dollari, si risveglia nel corpo prestante e sanissimo di “Edward”. Tuttavia, anche se l’operazione appare perfettamente riuscita, la nuova vita di Damian è infestata da quelli che sembrano essere dei vecchi ricordi che però non gli appartengono per nulla. Damian scopre che il corpo in cui vive non è un prodotto di laboratorio ma era stato un normale essere umano.