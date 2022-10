“Lettere da Berlino”, questa sera alle 21.10 su Rai Movie: la trama del film con Emma Thompson

globalist Modifica articolo

5 Ottobre 2022 - 16.12

“Lettere da Berlino”, questa sera alle 21.10 su Rai Movie il film diretto Vincent Perez con Emma Thompson nel ruolo di una donna che si ribella al regime nazista. Ecco la trama del film.

Berlino 1940. La città è paralizzata dalla paura. Otto e Anna Quangel sono una coppia appartenente alla classe operaia che vive in un appartamento malmesso e che, come tutti, cerca di stare alla larga dai guai durante la dominazione nazista. Quando il loro unico figlio viene ucciso al fronte, la perdita spinge Otto e Anna a compiere uno straordinario atto di resistenza e rivolta. Iniziano così a diffondere per tutta la città cartoline anonime contro il regime di Hitler, con il rischio concreto di essere scoperti e giustiziati.Presto la loro campagna antinazista richiama l’attenzione dell’ispettore della Gestapo Escherich e inizia una spietata caccia all’uomo. Nella loro ribellione silenziosa ma decisa, i Quangel riescono a sfidare il regime spietato e dispotico di Hitler con la sola forza delle parole.