"Essere Maxxi", questa sera alle 21.15 su Rai 5 lo speciale su Nicola Piovani

globalist Modifica articolo

5 Ottobre 2022 - 16.10

Preroll

“Essere Maxxi” , questa sera alle 21.15 su Rai 5 una nuova puntata della serie di Fremantle e Maxxi, in collaborazione con Rai Cultura. Come si vince un Oscar? Come si arriva a lavorare con tutti i più importanti registi italiani e del mondo? Come si riesce a emozionare, senza mai banalizzare la musica? racconta Nicola Piovani, in un incontro intimo con uno dei Maestri della musica italiana che, rivolgendosi anche ai giovani, descrive e racconta l’essenza della sua arte. Accanto al percorso artistico, spazio anche alla dimensione umana di Piovani, che narra aneddoti inediti, episodi e ricordi personali riguardanti gli esordi, la famiglia, gli incontri, lo studio, il lavoro, il successo.

OutStream Desktop