“Morgane detective geniale” questa sera alle 21.25 su Rai 1: le anticipazioni della puntata

4 Ottobre 2022 - 15.59

“Morgane detective geniale” questa sera alle 21.25 su Rai 1, e in contemporanea su RaiPlay. Morgane Alvaro (interpretata da Audrey Fleurot) è una donna dall’intuito geniale, spiritosa, resa tenace dalle difficoltà della vita ma ha un carattere difficile, è incontrollabile e, questione non da poco per chi lavora nelle forze dell’ordine, è insofferente verso l’autorità. Spesso nel lavoro entra in conflitto con le rigidità delle procedure investigative e soprattutto con il suo capo, il detective Adam Karadec (interpretato da Mehdi Nebbou), un uomo serio che segue metodi di indagine tradizionali. Nella prima stagione Morgane si è fatta notare e promuovere, grazie alle sue doti investigative fuori dal comune, da addetta alle pulizie in una stazione di polizia a consulente della Direzione Interregionale della Polizia Giudiziaria di Lille. Sin dal suo primo incontro con Karadec si è creato un rapporto controverso di stima reciproca, ma anche di forte contrasto.

Nel corso della nuova stagione il poliziotto bloccato e la geniale apprendista investigatrice lavoreranno fianco a fianco nel risolvere complicati delitti in un centro commerciale, tra le mucche di una fattoria, in un tribunale o in uno strip club. Insieme, tra situazioni comiche, tensioni e attrazioni latenti, dovranno collaborare per trovare i colpevoli. Ma per quanto ancora? Comparirà anche un nuovo personaggio, Roxane Ascher, un’investigatrice ostinata e affascinante, con la missione di valutare l’operato di Morgane in polizia, che contribuirà a creare non pochi contrasti, mentre le vite private dei protagonisti dovranno fare i conti con novità inaspettate.



“Il mio cervello funziona da solo; e io gli corro dietro”, dice Morgane che, grazie al suo alto potenziale intellettuale e comico, e sorvegliata dal suo premuroso capo Karadec, risolverà, unghie finte e tacchi a spillo, mistero dopo mistero. Una coproduzione Itinéraire Productions (Groupe UGC) e Septembre Productions (Groupe Mediawan), in collaborazione con TF1 e con la partecipazione di Salto; Be-Films – Rtbf(Télévision belge), Pictanovo et Umedia.