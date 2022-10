"Insospettabili sospetti", in seconda serata su Italia 1: ecco la trama del film con Morgan Freeman

globalist Modifica articolo

1 Ottobre 2022 - 17.19

“Insospettabili sospetti”, in seconda serata su Italia 1 il film del 2017 con Morgan Freeman e Michael Caine: ecco la trama del film diretto da Zach Braff.

La trama tratta di una squadra di amici di una vita Willie, Joe e Al, che decidono di incrinare per la prima volta la loro vita corretta e leale quando vedono perduto per sempre il loro fondo per la pensione. Nel disperato tentativo di pagare le bollette, i tre rischiano tutto per intraprendere un tentativo audace e vendicarsi della banca che li ha privati dei loro soldi.