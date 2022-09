"Tv7", su Rai 1 in seconda serata: temi e anticipazioni della puntata

globalist Modifica articolo

30 Settembre 2022 - 16.13

Preroll

“Tv7”, questa sera da mezzanotte su Rai 1, con la puntata dal titolo “Come eravamo”, a cura di Daniele Valentini. Un viaggio nell’Italia degli anni ’60 attraverso i documenti di archivio e i reportage dello storico rotocalco del Tg1. Da “La moglie abruzzese” – con le storie dei giovani contadini delle campagne venete in cerca di una fidanzata in un paesino dell’Abruzzo – fino all’ ingresso delle prime donne in polizia. E, ancora, il reportage di Piero Angela sulla conquista della Luna e la magistrale intervista di Lello Bersani al grande Totò. Lo spaccato di un Paese alla ricerca di una nuova identità.

OutStream Desktop