"Quarto Grado", questa sera alle 21.25 su Rete 4: ospiti e anticipazioni della puntata

30 Settembre 2022 - 16.23

“Quarto Grado”, questa sera alle 21.25 su Rete 4, un nuovo appuntamento con il programma di approfondimento condotto da Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero.

Il programma a cura di Siria Magri torna con il giallo di Saman Abbas, la ragazza di origine pakistana scomparsa il 30 aprile 2021, in provincia di Reggio Emilia.

Dalle intercettazioni degli inquirenti emerge il complotto dei familiari decisi a consumare il delitto d’onore: Saman aveva rifiutato le nozze combinate e per questo motivo doveva morire.

Al centro della puntata anche il caso di Alessia Pifferi, la donna di Milano che ha lasciato morire di stenti sua figlia di quasi un anno e mezzo, dopo averla abbandonata da sola in casa per sei giorni per stare con il fidanzato.

Ma la 37enne era consapevole che la bambina poteva morire quando la lasciava sola per correre dal compagno? Dai verbali emerge che la piccola Diana fu ripetutamente lasciata al suo destino.