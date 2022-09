"Propaganda Live", questa sera alle 21.20 su La7: ospiti e anticipazioni della puntata

globalist Modifica articolo

30 Settembre 2022 - 16.32

“Propaganda Live”, questa sera alle 21.20 su La7 torna il programma condotto da Diego Bianchi. La puntata sarà dedicata alle elezioni politiche dello scorso 25 settembre e alla prossima formazione del governo Meloni. Tanti gli ospiti che animeranno la serata: Chiara Valerio, Francesca Mannocchi, Elodie, Joan Thiele.

E poi: Filippo Ceccarelli, Paolo Celata, Constanze Reuscher e Francesca Schianchi. Immancabili anche la satira di Makkox, il monologo di Andrea Pennacchi e la Social Top Ten con le notizie principali e più curiose della settimana. Per lo spazio musicale si esibisce Tahnee Rodriguez, cantante lanciata da The Voice of Italy nel 2019.