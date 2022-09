"Atuttocalcio", questa sera alle 23 su Rai 2: ospiti e anticipazioni della puntata

globalist Modifica articolo

30 Settembre 2022 - 16.20

Sarà Fefe De Giorgi, il Commissario Tecnico della nazionale italiana campione del mondo di volley, il primo ospite di Jacopo Volpi in “Atuttocalcio”, il nuovo appuntamento settimanale di RaiSport, che da venerdì 30 settembre andrà in onda su Rai 2, alle 23.00.

Sarà l’occasione per tornare sul recente successo dell’Italvolley, tornata sul tetto del mondo a 24 anni di distanza e per analizzare anche un movimento, quello della pallavolo, maschile e femminile (la Nazionale di Mazzanti è a sua volta impegnata in questi giorni nella rassegna iridata in Olanda), che riscuote tanto successo di pubblico, in tv e nei palazzetti.

“Atuttocalcio”, ogni settimana, con Volpi e i suoi ospiti fissi Eraldo Pecci, Sebino Nela e Giulia Stronati, viaggerà nel mondo del calcio – ma non solo – con ospiti in studio, collegamenti con gli inviati, servizi speciali e soprattutto una nota di amarcord sul gioco più bello del mondo.