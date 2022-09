"Chi l'ha visto?", questa sera alle 21.20 su Rai 3: ospiti e anticipazioni della puntata

globalist Modifica articolo

28 Settembre 2022 - 15.31

“Chi l’ha visto?”, questa sera alle 21.20 su Rai 3: Federica Sciarelli ospita i genitori e la sorella di Marzia: dopo l’appello di papà Ciro si è fatto avanti un testimone e ha raccontato dei maltrattamenti che la giovane di 29 anni ha subito in questi anni.

Obiettivo, poi, sulla morte di Annunziata: incontra un uomo in un sito di incontri, lo fa andare a casa sua, poi la tragedia. Secondo la procura sarebbe stata maltrattata fino alla morte. Ci sono altre donne che hanno incontrato lo stesso uomo? E ancora, la storia di Jois, il diciannovenne trovato senza vita nelle acque del mare di Vasto. La famiglia non crede al suicidio.

Qualcuno ha visto cosa è successo allo studente di economia? Come sempre, infine, gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà. La regia è di Fabrizio Cofrancesco.

Per contatti:www.facebook.com/chilhavisto/; @chilhavistorai3; www.chilhavisto.rai.it; telefono 06.8262 o posta elettronica [email protected]; WhatsApp 345-3131987.