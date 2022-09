"PresaDiretta - L'Italia ha scelto", questa sera alle 21.25 su Rai 3: ospiti e anticipazioni

globalist

26 Settembre 2022

“PresaDiretta – L’Italia ha scelto”, questa sera alle 21.25 su Rai 3 uno speciale dedicato al racconto del Paese attraverso le scelte degli elettori. Gli inviati di PresaDiretta hanno attraversato l’Italia per incontrare gli elettori, le loro domande e le loro speranze in vista delle elezioni politiche. Sono stati nel Nord Italia a parlare con gli imprenditori e con gli operai di crisi economica; hanno incontrato il popolo dell’astensione; sono andati nel Sud a parlare di lavoro e non solo.

PresaDiretta ha seguito i comizi e ascoltato la gente nelle piazze, tra dubbi e certezze. E poi ha attraversato il mondo dei giovani, molti di loro alle prese con il primo appuntamento elettorale, per raccontare le loro priorità e il loro punto di vista sulla politica. In studio, ospiti di Riccardo Iacona: il professor Alessandro Campi, professore di Scienze Politiche all’Università di Perugia e politologo; Marco Damilano, giornalista, saggista e conduttore della striscia quotidiana “Il cavallo e la torre”; Giovanni Diamanti analista politico e cofondatore di YouTrend, il portale italiano che elaborerà in esclusiva per PresaDiretta flussi di voto, mappe elettorali e sondaggi per analizzare il voto degli italiani.