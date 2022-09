"I Croods", alle 21.25 su Italia 1 il film d'animazione campione d'incassi nel 2013: la trama del film

globalist

24 Settembre 2022 - 18.14

“I Croods”, questa sera alle 21.25 su Italia 1 il film d’animazione campione d’incassi nel 2013. Ecco la trama del film.

C’era una volta l’età della pietra, quando gli uomini stavano nelle caverne per proteggersi dalle bestie feroci e trovare di cosa cibarsi significava rischiare la vita. Tutto era molto diverso, allora, tranne … l’adolescenza. Eep è la figlia maggiore dei Croods e non ce la fa più ad accontentarsi della mera sopravvivenza; vuole uscire, curiosare, in una parola: vivere. Perché mai tutto ciò che è nuovo dev’essere considerato letale? Eep proprio non se lo spiega e, quando incontra Guy, si mette al suo seguito, rivoluzionando la propria esistenza e quella di tutta la famiglia.