“Restart” questa sera alle 23.15 su Rai 2 la chiusura della campagna elettorale: ospiti e anticipazioni

23 Settembre 2022 - 18.23

“Restart-L’Italia ricomincia da te” questa sera alle 23.15 su Rai 2, chiuderà l’ultimo giorno di campagna elettorale in compagnia dei protagonisti. Gli scenari politici imminenti e i temi più caldi a livello internazionale: quali sono le ricette dei partiti alle conseguenze economiche della guerra, tornata prepotentemente nella vita politica ed economica del Paese.

Con Aldo Cazzullo, vicedirettore del Corriere della Sera e Mario Sechi, direttore dell’Agi ne parleranno il leader del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte, il numero due di Forza Italia, Antonio Tajani, il responsabile economico di Fratelli d’Italia, Maurizio Leo e Maurizio Lupi, alla guida di Noi moderati. Al centro della discussione si sananno il caro energia e i suoi risvolti, le ultime dichiarazioni di Putin, i mercati finanziari e le conseguenze economiche di una guerra.

Come le decisioni della Bce e della Fed di alzare i tassi di interesse con effetti immediati su mutui e case. Poi un focus sul Pnrr con l’esperto, il professor Carlo D’Ippoliti. Restart torna in onda su Rai2 il prossimo 3 ottobre riprendendo la tradizione collocazione del lunedì in seconda serata. Restart-L’Italia ricomincia da te è anche su RaiPlay e sui nostri social.