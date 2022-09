"La tempesta perfetta", questa sera alle 23.55 su Italia 1: la trama del film con George Clooney

globalist

23 Settembre 2022 - 18.11

Preroll

“La tempesta perfetta”, questa sera alle 23.55 su Italia 1, il film con George Clooney. Ecco la trama.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Gloucester, Massachusetts: un gruppo di pescatori, guidati dal determinato capitano Billy Tyne, dopo un periodo di magra, si dirigono al largo in cerca di maggiore fortuna; l’equipaggio del peschereccio “Andrea Gail” naviga oltre le normali rotte di pesca del New England, fino al Flemish Cap, noto per i ricchi banchi di pesce spada. Mentre si trova già in alto mare, la barca riceve l’allarme riguardo ad una tempesta che sta montando alle loro spalle, ma, decisi a non rinunciare alla ricca battuta di pesca ed ai guadagni che con essa ne ricaveranno, ignorano l’avvertimento e procedono nel loro intento. Sfortunatamente la situazione meteoreologica peggiora e l’uragano Grace è in rotta di collisione con altre due aree di bassa pressione, una proveniente da Sud, l’altra da Nord, dalla cui unione scaturisce la cosiddetta tempesta perfetta, un evento che, secondo gli esperti meteo, si verifica molto raramente.