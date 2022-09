"Pelé" questa sera alle 21.45 su Canale 5 il film sul campione del Brasile: ecco la trama

globalist

21 Settembre 2022 - 16.56

“Pelé” questa sera alle 21.45 su Canale 5 il film sul più grande campione di tutti i tempi. La pellicola del 2016 è diretta da Michael e Jeff Zimbalist. Ecco la trama del film.

È il 1950 e il Brasile intero ha la radio all’orecchio o gli occhi puntati al piccolo schermo: è una questione di orgoglio nazionale. La sconfitta in casa, per mano dell’Uruguay, nell’ultima partita dei Mondiali di Rio, getta il paese in uno stato di prostrazione collettivo e devastante. Attraverso la messa in discussione della pratica della ginga, espressione di un calcio felice e spettacolare, i brasiliani mettono in discussione la loro stessa identità e la loro visione del mondo. Ma non il piccolo Dico, 9 anni, folletto del calcio giocato senza scarpe tra i vicoli di Bauru. Colpito dalla tristezza sul volto del padre, Dico gli promette che un giorno porterà il Brasile alla vittoria, e dodici anni dopo, in Svezia, onorerà quel primo voto e si farà conoscere dal mondo intero col nome di Pelé.