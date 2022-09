"Cinquanta sfumature di rosso", questa sera alle 21.20 su Italia 1: la trama del film

globalist

21 Settembre 2022 - 16.58

Preroll

“Cinquanta sfumature di rosso”, questa sera alle 21.20 su Italia 1 l’ultimo capitolo della famosissima e discussa saga. Ecco la trama del film.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Anastasia e il suo principe, Christian Grey, convolano a nozze, e in un attimo, con un colpo di bacchetta, i discorsi tra loro si adeguano alla nuova situazione: lui non ha piacere che lei prenda il sole in topless, inoltre preferirebbe che cambiasse il suo cognome nell’indirizzo email del lavoro, da Steele in Grey, e che rientrasse a casa alla sera senza tergiversare per i fatti suoi. L’argomento figli, poi, meglio lasciarlo per il futuro, perché la sola idea lo fa sbiancare, nonostante in giro si dica che non abbia paura di nulla.