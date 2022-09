"Stasera c'è Cattelan", questa sera alle 23 su Rai 2: anticipazioni e ospiti della puntata

globalist

20 Settembre 2022 - 15.48

“Stasera c’è Cattelan”, questa sera alle 23 su Rai 2, il nuovo show condotto da Alessandro Cattelan.

A partire dal 20 settembre, il conduttore tornerà al late night tra interviste, grandi ospiti, momenti musicali, rubriche e riflessioni sull’attualità.

“Stasera c’è Cattelan” sarà un programma fedele a sé stesso: ci saranno tutti gli elementi che hanno reso celebri gli incontri tra Alessandro e i protagonisti del mondo dello sport, a cominciare dal fenomenale quartetto composto da Bobo Vieri, Antonio Cassano, Lele Adani e Nicola Ventola, passando per i protagonisti del mondo della musica, dell’intrattenimento, del cinema e della cultura pop. Nella prima puntata anche Cristiano Malgioglio

Il racconto che farà Alessandro sarà quanto più possibile leggero, ironico e originale, anche grazie alle tante rubriche che animeranno il programma.



Il viaggio di Alessandro non è solo un’idea, ma anche un fatto: lo studio che ospiterà il programma sarà prima a Torino, la città dell’Eurovision, e poi a Milano.

Insieme ad Alessandro ci saranno i fedeli Street Clerks e il nuovo arrivato Mike Lennon.

“Stasera c’è Cattelan… su RaiDue” andrà in onda, dal 20 settembre, su Rai 2 ogni martedì, mercoledì e giovedì in seconda serata. Ogni puntata sarà disponibile su RaiPlay insieme alle clip più divertenti della serata, dopo la messa in onda.