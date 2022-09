"Tutti contro tutti", questa sera alle 21.25 su Italia 1 lo spettacolo di Maurizio Battista

globalist

15 Settembre 2022 - 14.57

“Italia Uno On Stage”, questa sera alle 21.20 su Italia 1 si apre il sipario su “Tutti contro tutti”, una serata all’insegna della comicità e dell’ironia con Maurizio Battista. Dal Teatro Olimpico di Roma, il comico mostra il suo talento e la sua genuinità con l’entusiasmo di sempre e la voglia di regalare al pubblico momenti di allegria.

È proprio vero che si è destinati a vivere tutti contro tutti? Che si è costretti ad assecondare i ritmi frenetici della vita mandandola spesso fuori giri? I social sono l’unica occasione di aggregazione o, piuttosto, il modo migliore per alienarsi e soffrire di solitudine?

A queste e a tante altre domande risponde, nel suo show, Battista, che con la sua indiscutibile capacità di far ridere e divertire riesce a unire tutti gli spettatori. «Perché la risata, udite udite, unisce tutte le persone! – afferma – Visto che la cosa più bella che abbiamo in questa vita sono proprio gli altri! Insomma, non proprio tutti, eh…»