"Porta a Porta", questa sera alle 21.40 su Rai 1 speciale elezioni: ospiti e anticipazioni della puntata

15 Settembre 2022 - 14.50

“Porta a Porta”, questa sera alle 21.40 su Rai una puntata speciale dedicata alla campagna elettorale. Attraverso un sorteggio alla presenza del notaio Gabriele Pocaterra è stato stabilito l’ordine dei politici che interverranno durante la puntata: Maurizio Lupi, Noi Moderati; Marco Rizzo, Italia Sovrana e Popolare; Luca Teodori, Vita; Angelo Bonelli, Alleanza Verdi e Sinistra; Mario Adinolfi, Alternativa per L’Italia No Green Pass; Emma Bonino, + Europa; Mauro Alboresi, Partito Comunista Italiano; Clemente Mastella, Noi di Centro; Luigi De Magistris, Unione Popolare con De Magistris; Gianluigi Paragone, Italexit per L’italia.

