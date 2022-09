"Piazzapulita", questa sera alle 21.20 su La 7: ospiti e anticipazioni della puntata

globalist

15 Settembre 2022 - 15.04

“Piazzapulita”, questa sera alle 21.20 su La7 una nuova puntata del programma di approfondimento di Corrado Formigli. Tanti gli ospiti che si intervalleranno in studio e in collegamento. Ecco chi sono: Tito Boeri, professore dell’Università Bocconi di Milano, Fabio Canino, attore e conduttore, Alessandro Campi, professore dell’Università degli Studi di Perugia, Nunzia De Girolamo, ex parlamentare, i giornalisti Francesco Borgonovo, Stefano Cappellini, Sergio Rizzo, Alessandra Sardoni. Nel corso della serata tornerà anche lo scrittore Stefano Massini con uno dei suoi racconti.

