"Green Book", alle 21.10 su Rai Movie il film Premio Oscar del 2019: la trama

15 Settembre 2022 - 15.01

“Green Book”, questa sera alle 21.10 su Rai Movie il film Premio Oscar del 2019, con Viggo Mortensen e Mahershala Ali. Il film ha trionfato a Los Angeles con la statuetta per Miglior film, Miglior attore non protagonista, Miglior sceneggiatura originale, Miglior attore, Miglior montaggio. Ecco la trama.

Nel 1962, dopo la chiusura di uno dei migliori club di New York in cui lavorava, il buttafuori italoamericano Tony Lip deve a tutti i costi trovare un lavoro per mantenere la sua famiglia. Accetta di lavorare per il pianista afroamericano Don Shirley e decide si seguirlo in tour nel sud degli Stati Uniti. Nonostante le differenze e gli iniziali contrasti, tra i due si instaurerà una forte amicizia.