Omofobia: Giovanardi presenta un esposto per vietare la puntata 'arcobaleno" di Peppa Pig

globalist

11 Settembre 2022 - 15.44

Preroll

Questa è la destra alla quale dare in mano l’Italia? Omofoba e oscirantista. L’ex ministro Carlo Giovanardi, insieme all’ex presidente del Forum Famiglie Luisa Santolini hanno presentato un esposto formale al Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori del ministero dello Sviluppo economico per chiedere di vietare alla Rai di trasmettere l’ormai celebre puntata del cartone animato Peppa Pig dove un personaggio ha due mamme o di sanzionare l’emittente in caso di trasmissione

OutStream Desktop

Top right Mobile

«In Italia – dicono Giovanardi e Santolini – la fecondazione eterologa è permessa soltanto tra un uomo ed una donna mentre il ricorso al cosiddetto utero in affitto è reato penalmente perseguibile: pertanto non possono esistere né in natura né legalmente due mamme, mentre nella realtà per concepire un figlio esiste un padre di cui si è utilizzato il patrimonio genetico. Le leggi in vigore in Italia devono essere rispettate e spetta al Parlamento eventualmente cambiarle e non ai cartoni animati, specialmente se questi ultimi sono rivolti alle vere vittime di queste palesi illegalità».