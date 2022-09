Regina Elisabetta, l'omaggio della Rai: tutta la programmazione della serata

globalist

9 Settembre 2022 - 14.54

Per rendere omaggio alla figura della regina Elisabetta II di Inghilterra, Rai Cultura cambia la programmazione di venerdì 9 settembre su Rai 3 e Rai Storia. Alle 20.30 su Rai Storia, Paolo Mieli e la professoressa Valentina Villa a “Passato e Presente” ripercorrono la vita di Elisabetta, la monarca britannica più longeva che – nel febbraio scorso – ha raggiunto anche il primato dei 70 anni di regno. Nel suo lungo regno ha vissuto il progressivo smantellamento dell’Impero britannico, attraversato guerre, grandi sconvolgimenti economici e sociali.

E molte avversità, pubbliche e private, come la morte di lady Diana Spencer, ex moglie del suo primogenito ed erede al trono Carlo D’Inghilterra, che segna un passaggio cruciale del suo regno e della stessa monarchia inglese. Elisabetta è protagonista anche di “Britannia”, proposto da “La Grande Storia”, in onda questa sera alle 21.10 su Rai Storia, che racconta la storia della monarchia inglese tra Otto e Novecento ripercorrendo in particolare il regno di Elisabetta, dalla gioventù all’ascesa al trono, dagli scandali familiari fino alla lunga pandemia e alla morte del marito Filippo di Edimburgo, che avevano duramente provato la sovrana.

L’omaggio di Rai Cultura si chiude con “Elisabetta II, 70 anni di regno, una video-biografia in onda staera alle 19.30 e 22.50 su Rai Storia. Sul sito di Rai Cultura, infine, è disponibile uno Speciale interamente dedicato a Elisabetta d’Inghilterra, con programmi di approfondimento, materiali d’archivio provenienti dalle Teche Rai, fotografie esclusive, per raccontare dalle origini familiari fino agli ultimi anni di vita, il regno della monarca più longeva d’Inghilterra.