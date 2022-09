"Nessuno mi può giudicare", questa sera alle 21.30 su Rai 1 la commedia con Paola Cortellesi: la trama del film

globalist

6 Settembre 2022 - 12.28

“Nessuno mi può giudicare”, questa sera alle 21.30 su Rai 1 va in onda il film commedia con Paola Cortellesi nel ruolo della protagonista. Il film del 2011 è diretto da Massimiliano Bruno, con la sceneggiatura di Fausto Brizzi.

La trama del film

Alice, 35 anni e un figlio di 9, vive, superficiale e razzista, in una grande villa a Roma nord. Alla morte improvvisa del marito, imprenditore di sanitari, viene a sapere dall’avvocato di famiglia che il consorte l’ha lasciata sul lastrico e che, se non salderà al più presto il grosso debito, perderà anche la custodia del figlio. Seguendo Aziz, il cameriere che ha insultato fino a pochi minuti prima, Alice lascia il lusso a cui è abituata per trasferirsi su una terrazza malandata del quartiere popolare del Quarticciolo. Per guadagnare tanto e in fretta, poi, ricorre al mestiere più antico del mondo, facendosi dare lezioni da una escort professionista.