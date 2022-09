"Hitler contro Picasso e gli altri", questa sera alle 23.40 su Canale 5: la trama del film

globalist

2 Settembre 2022 - 12.22

“Hitler contro Picasso e gli altri”, va in onda questa sera alle 23.40 su Canale 5. Eccola trama del film

Diretto da Claudio Poli e prodotto da 3D Produzioni e Nexo Digital, ci guiderà tra Parigi, New York, l’Olanda e la Germania raccogliendo testimonianze dirette sulle storie che prendono il via da quattro grandi esposizioni che in questi ultimi mesi hanno fatto il punto sull’arte trafugata, tra protagonisti di quegli anni, ultime restituzioni e preziosi materiali d’archivio.

Chagall, Monet, Picasso, Matisse. Klee, Kokoschka, Otto Dix, El Lissitzky. Artisti messi al bando, disprezzati, condannati eppure anche trafugati, sottratti, scomparsi. Il documentario – con la partecipazione straordinaria di Toni Servillo e la colonna sonora originale firmata da Remo Anzovino – è l’emozionante racconto di come Hitler depredò la grande bellezza dell’Europa e l’espressione artistica di una cultura e ci guida ci guida per la prima volta alla scoperta del Dossier Gurlitt e dei tesori segreti del Führer e di Goering.