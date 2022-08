"Un'ora sola ti vorrei" questa sera alle 21.20 su Rai 2 lo show di Enrico Brignano

globalist

30 Agosto 2022 - 14.36

Preroll

Andrà in onda stasera lo show di Enrico Brignano “Un’ora sola ti vorrei”, in cui a fare da padrone è lo scorrere del tempo. La puntata sarà visibile alle 21.20 su Rai 2 ed è già disponibile per lo streaming su RaiPlay.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Come funziona il programma – Il programma è interamente incentrato si Brignano. Troveranno spazio i suoi monologhi sull’attualità che nascono dalla capacità del comico di mettere in scena un’analisi divertente, e allo stesso tempo divertita, dei fatti della settimana, dove la satira è il mezzo portante per decodificare e raccontare quel che accade ogni giorno.

Middle placement Mobile

Ci sarà spazio anche per la musica che tiene il ritmo al conduttore e lo accompagna nella sua corsa contro i minuti che passano con una resident band sempre presente in studio e dei danzatori e performers pronti a dare vita a originali momenti artistici. Non mancheranno in alcune puntate ospiti di eccezione, chiamati a mettersi in gioco e a divertirsi insieme al padrone di casa per dare vita a uno spettacolo all’insegna del dinamismo, dove la parola d’ordine è “giocare a tempo”.

Dynamic 1

Per un mattatore come Brignano, capace di andare avanti anche per tre ore nei suoi spettacoli teatrali, restare nel tempo prestabilito è una sfida nella sfida. Enrico Brignano la accetta e si cimenta per la prima volta in un’operazione inedita in cui condensare e raccontare tutto il suo caleidoscopico mondo, con un occhio sempre rivolto al grande orologio presente in studio che inesorabilmente segna i minuti mancanti alla fine della puntata. Ogni cosa è concessa pur di stare dentro il tempo stabilito, tutto può essere condensato e sintetizzato con effetti anche imprevedibili: le canzoni, le pubblicità, i balletti, i pensieri.